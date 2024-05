Tortues victimes de collisions : une association alerte

Vendredi dernier, une tortue en détresse a été signalée dans le chenal de Punaauia,

gravement blessée et présentant de profondes blessures au niveau de la tête et de la carapace

laissant apparaitre ses poumons, rapporte l’association Te Mana o te moana qui estime que les blessures sont le résultat d’une collision avec un navire. La tortue est décédée.

Une semaine avant, le 10 mai, un riverain de Teavaro à Moorea a signalé une tortue échouée sur un bord littoral. La tortue présentait des impacts sur la carapace typique des collisions avec un

bateau, explique l’association de protection de l’environnement marin. D’une taille d’environ 1m, cette tortue verte était en âge de se reproduire.

Le 28 février, c’est une tortue verte d’environ 70cm qui a été retrouvée morte.

L’association constate une hausse du nombre de tortues victimes de collisions. Selon Te Mana o te moana, la vitesse excessive des bateaux serait en cause. « Nous tenons à rappeler à tous que la vitesse est un facteur important dans les cas de collision de tortue marine avec des bateaux et qu’il est donc essentiel de respecter la règlementation en vigueur.

Les tortues marines sont une espèce fragile, emblème de nos océans faisant déjà face à de

nombreuses menaces. Essentielle à l’équilibre de nos écosystèmes, nous devons veiller à leur

sauvegarde et contribuer à leur protection. »

En cas de tortue observée en détresse notamment suite à des chocs avec un bateau, il est possible de contacter Te mana o te moana au 87 39 08 45.