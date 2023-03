Pas d’accord trouvé, grève générale effective

Malgré une longue journée de négociations hier, le préavis de grève déposé mercredi dernier par l’intersyndicale est arrivé à échéance, à minuit. Le protocole d’accord présenté par le gouvernement aux représentants des 5 centrales n’a pas été signé, 3 points sur les 14 revendications portées n’ayant pas trouvé de compromis.

La ministre du Travail Virginie Bruant a notamment refusé de céder sur la prime sur le pouvoir d’achat et sur la demande d’augmentation des subventions aux organisations syndicales, passée “de 19 millions à 98 millions Fcfp“.

“Ils n’ont pas voulu entendre qu’il n’est pas possible de passer des textes à l’assemblée entre maintenant et les élections, ni de s’engager sur des subventions en pleine réserve électorale“, a poursuivi la ministre. Un constat qui fait écho à l’analyse du MEDEF et de son président Frédéric Dock, pour qui l’essentiel des requêtes était déjà connu, la solution de la grève étant selon lui une façon de “remettre en avant leurs préoccupations” à quelques semaines des Territoriales.

Si les discussions devraient reprendre aujourd’hui, l’exécutif devra donc composer avec un double mouvement social.