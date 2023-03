Grèves : blocage des négociations, vers un double mouvement social

C’est une double grève qui se profile, demain, au fenua. Avec d’un côté, la mobilisation des fonctionnaires d’Etat contre la réforme des retraites, et de l’autre, une possible grève générale. Le préavis déposé par l’intersyndicale arrivera à terme à 0 heures, et pour l’instant, les négociations n’ont pas débouché sur un protocole d’accord.