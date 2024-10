Lionel Guérin, une pointure de l’aviation aux commandes d’Air Moana

Moetai Brotherson l’a annoncé sur le plateau de notre Ve’a hier. Le nouveau P-dg d’Air Moana est arrivé à Tahiti la semaine dernière. Un « expert de l’aviation » venu de Paris selon le président du Pays, qui n’a pas communiqué son nom. Mais selon nos informations, il s’agirait bien de Lionel Guérin, ancien directeur général délégué du groupe Air France-KLM, une compagnie dotée d’une flottille de 220 appareils.

Diplômé de l’école nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique et breveté pilote de ligne à l’école nationale de l’aviation civile, l’homme aujourd’hui âgé de 68 ans est passé par toutes les cases du secteur.

A Europe Aéro Service, il est recruté dans sa jeunesse en tant directeur technique, responsable de la maintenance de la flotte. Après sa formation à l’Énac, il devient pilote de ligne au sein des compagnies aériennes Uni Air, Air Inter et Air France. Dans la compagnie nationale, il devient commandant de bord sur Airbus A320, instructeur pilote de ligne et responsable des standards opérationnels. Il gravit encore des échelons au fil de ans jusqu’au poste de directeur général délégué. Mais s’il est pressenti pour reprendre la présidence du groupe Air France-KLM à deux reprises en 2011 et en 2016, il ne sera pas retenu.

Il prend cependant sa revanche avec la création et la direction de plusieurs compagnies aériennes comme Airlinair et ses 22 ATR, Transavia France et ses 89 Boeing, ou encore HOP ! et ses 120 appareils. Des compagnies aujourd’hui rentables et dotées de flottes autrement plus imposantes que celle d’Air Moana et ses deux ATR de leasing. Le CV a donc de quoi impressionner en Polynésie, où l’on s’interroge sur l’intérêt d’un tel « titan » pour le petit poucet de l’aviation locale.

En une semaine, Lionel Guérin a déjà fait un audit du système d’Air Moana, rencontré des responsables politiques ainsi que les principaux acteurs du transport aérien au fenua. Il devrait ainsi compléter la gouvernance de la compagnie en tant que président-directeur général aux côtés de Raitini Rey et de Olivier-Jean Breaud. Son expertise sera déterminante notamment pour concrétiser l’acquisition d’ATR neufs. Mais aussi pour pérenniser une compagnie en détresse financière jusqu’à sa recapitalisation et la mobilisation d’investisseur privé début octobre.