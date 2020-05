Le plafond des cartes sans contact passe de 3 580 à 5 950 Fcfp

Ni code, ni insertion : comme son nom l’indique, la « sans contact » permet de payer sans rien toucher. Elle réduit également le temps d’attente en caisse, et contrairement au chéquier ou au liquide, elle ne passe non plus de mains en mains. De nombreux avantages qui justifient un certain succès chez les commerçants du fenua. « Ça ne veut pas dire qu’on va augmenter les seuils de manière conséquente, ce qui va primer c’est la sécurité de nos porteurs » souligne Evelyne Brichet, du comité des Banques de Polynésie française.

Relevé de 30 à 50 euros depuis le 11 mai en Métropole, ce nouveau plafond s’applique déjà aux cartes de paiement de la Banque de Tahiti depuis le 6 mai. Les clients de la banque au tiare peuvent donc déjà payer chez les commerçants équipés d’un TPE (terminal de paiement électronique) jusqu’à 5 950 Fcfp, contre 3 580 Fcfp auparavant. Plafond au-delà duquel, l’insertion de la carte bancaire dans l’appareil avec saisie du code confidentiel s’impose.

Bien qu’avant-gardiste sur l’option « sans contact » – pour l’avoir lancé en premier dès 2016 – , la Banque au tiare n’est pas la seule à relever ses plafonds. Tous les établissements bancaires du Pays sont bien-sûr concernés. Reste à finir le déploiement de la technologie NFC – système d’ondes à courte portée – et formater l’ensemble du parc polynésien au nouveau plafond : soit 2 700 appareils. « Quand on augmente le plafond il y a des évolutions à faire sur les TPE, ce n’est pas ce qui est le plus compliqué, en revanche du côté des porteurs, il y a d’autres développements qui touchent à la sécurité des systèmes d’informations qui sont plus ou moins longs en fonction des parcs, » développe la responsable.

Notez que le paiement sans contact est plafonné à trois utilisation. Au-delà, la saisie du code confidentiel est obligatoire. Le montant cumulé quotidien maximum en sans contact s’élève donc désormais à 17 900 Fcfp. D’ici la fin de l’année, tous les porteurs d’une carte visa devraient avoir la fonction sans contact, avec les nouveaux plafonds.