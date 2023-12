Le pape François en Polynésie en 2024 ?

Le souverain pontif « se projette en 2024 avec un voyage annoncé en Belgique et deux autres à l’étude : la Polynésie et l’Argentine », écrit Vatican News ce mercredi. S’il est confirmé, ce voyage dans un territoire d’Outre-mer serait historique : jamais un pape ne s’est rendu en Polynésie française. Une visite du pape François en Polynésie serait aussi une des rares visites papales dans un Outre-mer puisque jusqu’ici, seule La Réunion a eu ce privilège en 1989, avec Jean-Paul II.

La Polynésie est essentiellement partagée entre les religions catholique et protestante, implantées au XIXème siècles par les missionnaires anglais et français, sur fond de rivalités entre les deux puissances coloniales. Depuis, les deux religions ont gardé une influence considérable dans la société polynésienne, représentant environ 45% des croyants chez les protestants et 34% chez les catholiques.

Pour l’heure, le pape François, qui se dit inquiet du sort des îles du Pacifique face au réchauffement climatique, ne s’est pas encore rendu dans cette région du globe. En 2017, l’ancien président de la Polynésie, Édouard Fritch, avait rencontré le pape François à Rome. « Une journée extraordinaire et importante pour la Polynésie : le Pape est très sensible au réchauffement climatique et à ces populations vulnérables », avait confié l’ancien président autonomiste, accompagné à l’époque par d’autres représentants des États et territoires insulaires du Pacifique.

Ce jour-là, le souverain pontif avait déploré la « dégradation environnementale qui frappe les territoires d’Océanie, souvent en raison d’une conduite humaine imprévoyante, liée à des formes d’exploitation des ressources naturelles et humaines dont l’impact va jusqu’au fond des océans ». Il avait appelé à « une prise de conscience mondiale » se disant pas « indifférent devant les problèmes graves comme la dégradation de l’environnement naturel et de la santé des océans, connexe à la dégradation humaine et sociale que vit l’humanité d’aujourd’hui ».

Jorge Mario Bergoglio, natif de Bueno Aires, pourrait aussi se rendre en Argentine en 2024, alors que le pays vient d’élire à sa présidence le très populiste Javier Milei. Ce dernier avait durement critiqué le pape, rappelle La Croix, le qualifiant de « personnage néfaste », de « représentation du Malin », et d’« imbécile », qui « promeut le communisme ». « En campagne électorale, on dit des choses provisoires, pour attirer l’attention. (…) Ensuite, vient le moment des choses concrètes », a commenté le pape. Toujours d’après Vatican News, les deux hommes se seraient depuis parlé au téléphone.

En attendant davantage d’informations sur ces probables visites en Polynésie et en Argentine, le pape va se rendre en Belgique pour les 600 ans de l’Université catholique de Louvain. Une annonce qui a fait la « joie » des évêques belges. On apprend également dans ce communiqué de Vatican News que le pape François souhaite être inhumé à Sainte-Marie-Majeure plutôt qu’à la Basilique Saint-Pierre, où sont traditionnellement enterrés les papes.