Faaa : incendie maîtrisé, une dizaine d’habitations en cendres

Il aura fallu l’intervention de quatre casernes de pompiers pour venir à bout de l’incendie qui s’est propagé ce midi dans la résidence Vaitarea, dans le quartier Heiri, à Faa’a. Une dizaine de pompiers de la caserne de Faa’a sont intervenus sur le point de départ de l’incendie, une maison occupée par plusieurs familles, rapidement renforcés par leurs collègues de Punaauia, Papeete et Paea. L’incendie a été maîtrisé aux alentours de 15 heures par la « trentaine de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires mobilisés » pour circonscrire et maîtriser le sinistre, précise le Haut-Commissariat dans un communiqué.

Une dizaine d’habitations est partie en fumée, et une cinquantaine de personnes ont du évacuer leur foyer en catastrophe. Des familles sont sorties par les caniveaux pour échapper aux flammes. Selon le directeur de la sécurtié de Faa’a Charles Vanaa, le vent a poussé le brasier vers l’entrée de la résidence, rendant la sortie impossible : « C’était difficile, parce que les flammes étaient situées sur l’accès, les flammes et la chaleur nous empêchaient d’intervenir (…) Les flammes sont parties du haut, et ceux qui habitaient plus bas ont du descendre par les caniveaux et remonter dans l’autre quartier » , décrit-il.

« Si ça c’était passé la nuit, ça aurait été dramatique »

18 personnes ont d’ores et déjà été relogées par la mairie de Faa’a. Les autres seront relogés par leurs familles. Si impressionnant que l’incendie ait été, il n’y a aucune victime à déplorer, confirme le Haut-Commissariat. « Si ça c’était passé la nuit, ça aurait été dramatique, résume Charles Vanaa. Je pense que là, il y aurait eu des victimes » . L’origine du départ du feu reste à ce stade inconnue.

Une dizaine de bouteilles de gaz ont été extraites par les pompiers. Certaines ont explosé, rendant le situation « extrêmement dangereuse » , selon un soldat du feu, qui s’est empressé de remercier « la grande famille » des pompiers intervenus en renfort.