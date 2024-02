Dépression Nat : les écoles fermées deux jours et les activités nautiques interdites

Le haut-commissaire a fait un point de situation ce mercredi matin à 6h30. A 2 heures, ce mercredi, Nat se situait à 200 kilomètres au Sud-Ouest de Raiatea et à 280 kilomètres à l’Est Sud-Ouest de Tahiti. Elle devrait toucher l’île dans la nuit.

La dépression tropicale est toutefois repassée au stade de dépression modérée. Des vents moyens de 60 à 70 kilomètres/heures sont attendus et des rafales de 90 à 110 kilomètres heures. Ils s’accompagneront de fortes précipitations. Une vigilance rouge a d’ailleurs été émise sur les Iles du Vent en raison de la présence de « très grosses cellules convectives ». Des inondations et autres glissements de terrain sont redoutés.

Au vu de la situation, le haut-commissaire et le Pays ont décidé de la fermeture des écoles ainsi que des garderies ces deux prochains jours aux Iles du Vent et aux Iles Sous-Le-Vent. Les activités en montagne et dans les vallées sont interdites, de même que les loisirs nautiques. La gendarmerie veillera au bon respect de ces interdictions.

Les navettes maritimes à l’arrêt

Les navettes maritimes vont en outre cesser leurs rotations aux Iles du vent à compter de ce mercredi à 13 heures, jusqu’à jeudi 13 heures. Concernant la circulation terrestre, aucune restriction n’a été prise.

Un centre d’appels a été mis en place par les autorités à destination de la population : il est joignable au 444 210.

Une nouvelle dépression tropicale, nommée Osai, s’est en outre formée. Elle ne concernera pas la Polynésie mais « cela montre qu’on a une activité très importante« , a souligné le directeur de Météo France Polynésie, Philippe Frayssinet. « On est au cœur de la saison cyclonique. On a au moins un mois, un mois et demi avec des risques non négligeables« , a-t-il ajouté.

« La situation risque de continuer à être perturbée dans les prochains jours et prochaines semaines« , a conclu le haut-commissaire, Eric Spitz.