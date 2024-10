3 milliards de fonds privés mobilisés pour Air Moana

« Nos opérations se déroulent normalement jusqu’à ce jour, et nous garantissons leur poursuite sur le long terme » annonce la direction d’Air Moana dans un communiqué diffusé ce matin. Restée discrète jusqu’à présent, la compagnie recherchait activement 4 milliards de francs afin de couvrir ses besoins de trésorerie jusqu’en 2026. Aujourd’hui, elle peut annoncer officiellement la bonne nouvelle avec le renfort financier de ses investisseurs privés d’abord. Ces derniers « souhaitent lancer rapidement des projets structurants » peut-on lire. Une confiance qui se traduit par « la mobilisation de 3 milliards de francs de fonds privés, qui viendront augmenter le capital de la compagnie ».

La compagnie qui demandait également la participation du Pays au capital à hauteur d’un milliard de francs voit également ce vœu exaucé. « Grâce à l’impulsion déterminante des investisseurs privés, le président du Pays a confirmé la mise en place d’un dispositif d’accompagnement solide en faveur d’Air Moana » poursuit le communiqué. « Le Pays avance vers une intégration au capital d’Air Moana à hauteur d’un milliard de francs, confirmant le rôle clé d’air Moana dans le développement économique de la Polynésie ».

Ces fonds devraient permettre à la compagnie de concrétiser la commande et le calendrier de livraison de trois ATR 72-600 XT neufs afin de faire « monter en gamme » la compagnie tout en réalisant des « économies de charges ».

Enfin la direction rappelle que le « soutien des communautés locales, des autorités, des élus, des maires et de nos partenaires touristiques a été fondamental » dans ses turbulences financières. Elle remercie également les Polynésiens pour leur « confiance » et leur « fidélité » ainsi que « l’ensemble de ses collaborateurs et partenaires pour leur persévérance ».