XTerra Tahiti 2023 : les inscriptions sont ouvertes

Organisé par le VSPO Mozteam Moorea, le XTerra Tahiti 2023 revient pour le plus grand bonheur des athlètes du fenua.

Au programme cette année :

– Le XTERRA Aremiti SWIMRUN le 21 Mai : Une épreuve XL de 35 km, et une épreuve S de 12,5 km.



– Le XTERRA TAHITI Trail les 27 et 28 Mai : des courses de 21km, 3 km et 1 km le 27 mai et les courses de 50km et 10km le 28 mai.



– Le XTERRA TAHITI TRIATHLON les 21 et 22 Octobre

Les 3 meilleures Femmes et 3 meilleurs Hommes seront récompensés par des cadeaux et du prize money. Les inscriptions et les informations sont à retrouver sur www.xterratahiti.com.

Attention : clôture des inscriptions un mois avant l’événement ou lorsque la limite des places est atteinte.