World Surfing Games : Vahine Fierro file au 3e tour

Les conditions étaient excellentes ce lundi à Huntington Beach, Californie, pour le 3e tour des World Surging Games 2022. Championne du monde en 2021, la France défend son titre avec une équipe remaniée au deux tiers. Vahine Fierro et Mihimana Braye sont de la partie.

Vahine dit ne pas avoir pu surfer comme elle en avait envie, mal placée selon elle. Elle l’emporte tout de même et assure que “c’était un bon échauffement pour la suite de la compétition“.

Durant la compétition, 247 athlètes de 51 nations vont se disputer les médailles d’or messieurs, dames et par équipe. Les équipes nationales masculine et féminine qui termineront en tête du classement général par genre se verront attribuer une place olympique non nominative chacune pour leur pays respectif. Cette place de qualification s’ajoutera au quota maximal de deux athlètes par genre par pays pour les Jeux olympiques de Paris-2024, explique la Fédération française de surf.

L’ÉQUIPE DE FRANCE

Vahine Fierro (Hossegor Surf Club)

Pauline Ado (Anglet Surf Club)

Tessa Thyssen (A Joe Reefer Surf Club)

Gatien Delahaye (Pirates Surf Club)

Tim Bisso (Pirates Surf Club)

Mihimana Braye (Hossegor Surf Club)