World Surfing Games : Mihimana Braye se qualifie pour le 3e tour

Vahine Fierro et Mihimana Braye participent avec l’équipe de France aux World Surfing Games, championnats du monde qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris-2024.

Les World Surfing Games ont débuté samedi en Californie. Ce dimanche à Huntington Beach, deux séries matinales seulement étaient au programme. Deux surfeurs se sont qualifiés pour le 3e tour messieurs : Mihimana Braye et Gatien Delahaye. “J’étais un peu stressé au début, raconte Mihimana. On n’avait pas trop de vagues au début. C’est toujours un peu stressant de commencer une série comme ça. (…) Le job est fait mais je n’étais pas dans le rythme de la série. C’est cool quand ça passe comme ça mais on va essayer de rectifier ça pour la suite (…) L’ambiance d’équipe est vraiment cool. La cohésion, (…) on se pousse entre nous. (…) C’est vraiment une grande expérience pour moi. (…) Série après série on va tout donner.”

Durant la compétition, 247 athlètes de 51 nations vont se disputer les médailles d’or messieurs, dames et par équipe. Les équipes nationales masculine et féminine qui termineront en tête du classement général par genre se verront attribuer une place olympique non nominative chacune pour leur pays respectif. Cette place de qualification s’ajoutera au quota maximal de deux athlètes par genre par pays pour les Jeux olympiques de Paris-2024, explique la Fédération française de surf.

L’ÉQUIPE DE FRANCE

Vahine Fierro (Hossegor Surf Club)

Pauline Ado (Anglet Surf Club)

Tessa Thyssen (A Joe Reefer Surf Club)

Gatien Delahaye (Pirates Surf Club)

Tim Bisso (Pirates Surf Club)

Mihimana Braye (Hossegor Surf Club)