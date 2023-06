World Surfing Games : Kauli Vaast franchit lui aussi le premier tour

Kauli Vaast a pris le dessus sur ses deux adversaires du jour, l’Irlandais Geared McDaid et le Norvégien Lukas Løyning, en surfant les meilleures vagues de sa série. Il totalise 14 points et se qualifie pour le tour suivant.

« C’était stressant, au début, car c’est le début de la compétition. C’était la mise en jambe (…). Je suis tombé au début parce que les conditions sont dures. Il y a beaucoup de clapot. Mais je suis content d’être passé », a-t-il déclaré à sa sortie de l’eau, comme le rapporte la fédération française de surf.

Comme Vahine Fierro, Kauli Vaast espère, a minima, terminer premier Européen de la compétition. Ce qui lui permettrait d’être qualifié pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront l’an prochain, à Teahupo’o.

Les Français Johanne Defay et Maxime Huscenot ont eux aussi franchi le premier tour, ce jeudi. Kauli Vaast et Vahine Fierro sont attendus, vendredi, pour le second tour.