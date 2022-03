Volley-ball : Gauguin et Faa’a sacrés aux championnats scolaires

En Polynésie, le volley-ball est une discipline avec un vivier plein d’avenir. Beaucoup de licenciés des clubs sportifs représentent aujourd’hui les couleurs de leurs établissements. Le spectacle est présent à chaque rencontre.

Dans la finale des garçons, le LEP de Faa’a est composé de plusieurs joueurs de Tamarii Punaruu et de Tefana. Face à lui, le Lycée du Diadème renforcé par les sociétaires de Pirae, champions en titre dans la division fédérale. Avec un premier set remporté, le Diadème prend l’avantage du match. Mais très vite, Faa’a revient en force et réussi à relancer la partie. 1 set partout. Plus précis dans les attaques, Faa’a parvient à venir à bout de l’équipe adverse dans le dernier set. Victoire.

Chez les filles, c’est le lycée Paul Gauguin qui décroche le titre en prenant l’ascendant sur les joueuses de Papara. “Au départ, on partait plutôt bien mais d’un coup, ils nous ont rattrapés”, précise Aie Manuel, joueuse du Lycée Paul Gauguin. “Après, on a su revenir. Il y avait une bonne cohésion dans l’équipe”.

Gauguin et Faa’a se retrouveront face aux champions des autres archipels lors des championnats de Polynésie, le mercredi 11 mai où le lycée d’Uturoa devra défendre son titre.