Vini Sprint 2022 : un triathlon revisité le 19 juin

Parmi les 3 épreuves proposées aux sportifs amateurs ou professionnels, il y aura à la place de la natation du va’a sur une distance de 10 kilomètres, une course de vélo sur 18 kilomètres et enfin une course à pied sur 5 kilomètres. Les équipes de 3 personnes auront le choix parmi les 7 catégories dont les handisports, les jeunes hommes et les jeunes femmes ou encre la catégorie mixte.

Vini Sprint veut participer à la redynamisation du monde du sport après deux années de crise Covid : “Il s’agit d’une manifestation sportive en équipe de 3 en relais autour de 3 disciplines. Donc on appelle ça un triathlon revisité parce qu’en fait, à la place de la natation, on a voulu mettre en avant le côté polynésien. Pour tout ce qui est inscription, le bulletin d’inscription est téléchargeable en ligne sur la page Facebook de l’événement, Vini Sprint. Ensuite, il faut se rendre à un point de vente pour régler sa participation. Ça va se passer le dimanche 19 juin, jour de la fête des Pères” indique Heimiti Marechal, chargée de communication de ONATI.

PRATIQUE

Compétition sportive en relai en équipe de 3 sur :

– un parcours de va’a en V1 de 10 kilomètres

– un parcours en vélo de 10 kilomètres

– un parcours de course à pied de 5 kilomètres

Plusieurs catégories sont possibles : femmes, hommes, handisport , mixte, entreprise, jeunes hommes de 16 à 18 ans, jeunes femmes de 16 à 18 ans.

Le règlement de la compétition ICI

Le bulletin d’inscription ICI