Va’a : Team OPT s’offre la Gerolsteiner Race

La 10e édition de la Gerolsteiner Race s'est tenue ce samedi. Une trentaine d’équipes, toutes catégories confondues, a pris le départ de la course à 9h30. C'est le Team OPT qui est venu à bout en premier des 33 kilomètres de course, en 1 heure, 59 minutes et 43 secondes.