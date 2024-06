Top départ pour les premières courses hippiques de la saison

À l’hippodrome de Pirae, on s’attèle en ce moment aux derniers préparatifs avant de lancer les chevaux et leurs jockeys sur la piste. Le public pourra assister demain à quatre courses pour la première réunion hippique de la saison. « La première course à 14 h 20, c’est celle des petits chevaux locaux, sur une distance de 800 mètres au grand galop. La deuxième course est du trot attelé avec des cheveux de Nouvelle-Zélande. La troisième est une course de galop importé avec des Pur-sang de Nouvelle-Zélande et des Pur-sang nés ici de parents néozélandais. Et la dernière course est une course d’amble A avec des chevaux de Nouvelle-Zélande » explique Alexandra Sanchez, présidente de l’association hippique de Polynésie française.

Pour les plus joueurs, les paris seront aussi ouverts : « Les gens viennent parier sur leurs favoris, ou juste sur un nom. Les gens sont en transe, ils hurlent ! ».



Pour mobiliser au-delà de la communauté hippique, l’artiste Teiho et le groupe Pepena se produiront aussi à l’hippodrome en marge des courses : « Je conseille au public de venir à 13 heures, pour commencer à s’installer, pour checker les paris… ».

Rendez-vous donc ce dimanche 2 juin pour profiter de la première journée des courses hippiques.

Le programme :