Les courses hippiques sont de retour ce dimanche 15 septembre, à l’hippodrome de Pirae de 14 à 17 heures. 4 courses sont au programme.

Comme toujours, les paris hippiques seront ouverts pour les plus grands, et pour les plus petits, il sera possible de faire des balades en poney à partir de 13 heures.

La buvette et le snack seront ouverts dès 11 heures.

L’entrée est gratuite et un parking est à disposition au centre de l’hippodrome.

