Rendez-vous ce dimanche 27 octobre à l’hippodrome de Pirae pour 4 courses hippiques : 3 en galop et 1 en amble attelé.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Comme pour les précédentes courses, il sera possible de miser sur son cheval préféré.

Le snack et la buvette seront ouverts dès 11 heures, et pour les plus petits, les balades à poney débuteront à partir de 13 heures.

> Plus d’informations sur la page Facebook Course de chevaux à Tahiti

Le programme des courses :