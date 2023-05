Te Aito : 7 jours de va’a du 2 au 11 juin

L’événement de va’a, Te Aito est de retour cette année. En plus du va’a, d’autres disciplines se sont ajoutées : Surf Ski, SUP, Prone, Holopuni, OC1 et Dragon boat.

Autre nouveauté : l’événement s’étendra cette année sur 7 jours, les 3 et 4 juin à Moorea, et du 8 au 11 à Teva i Uta. Les journées de samedi seront dédiées exclusivement aux courses de V1, de manière à permettre aux athlètes de participer le dimanche, dans l’une des autres compétitions inscrites au programme.

Pour attirer les participants, les organisateurs ont également décidé de baisser le coût de l’inscription. Les U16 paieront 3000 Fcfp au lieu de 6500 Fcfp lors de l’édition précédente. Les catégories Open et Master devront débourser 6000 Fcfp contre 7500 Fcfp l’a dernier. Le coût de l’inscription en catégories jeunes (U10 – U12 – U14) reste en revanche inchangé. Il est de 3000 Fcfp par personne.

Les athlètes ont jusqu’au 15 mai pour s’inscrire..