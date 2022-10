Tahiti fait carton plein aux Oceania de pétanque

Il fallait remporter 4 victoires lors des éliminatoires pour accéder aux phases finales. Les équipes tahitiennes qui jouaient à domicile, s’en sont bien sorties, Tahiti a dominé la compétition chez les hommes et les femmes.

Favoris de ces Océania, Tahiti remporte l’or et l’argent en triplette. La délégation a fait carton plein avec des victoires en individuel, doublette, pointage et tir de précision. Leur coach Jean-Jacques Graffe est plutôt satisfait du niveau des ses équipes “on fait des qualifications pour le mondial, maintenant on verra l’année prochaine quelle sera vraiment l’équipe type qui partira parce qu’actuellement on a deux triplettes.”

La 50e édition des mondiaux de pétanque se tiendra à Bénin en Afrique, en septembre 2023.