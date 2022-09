Deux médailles d’or et beaucoup d’argent à l’Oceania Open Tahiti

Le premier « Tahiti Oceania Open » de judo s’est achevé cette après-midi avec un meilleur bilan comptable chez les lourds que la veille chez les légers.

Les profs de judo ont mouillé le kimono, dimanche à Arue. Ils étaient cinq à monter sur le tatami ! A commencer par Nicolas Tivant, de Tefana. Il cède sur un étranglement du kiwi Maarten De Ridder, mais obtient une belle médaille d’argent grâce à ses victoires du matin.

Son homologue de l’EJJP, Cyril Gaudemer, domine sa catégorie mais a fort à faire contre un autre Polynésien en finale, David Chevalier. Deux prof de judo plein de malice, mais c’est bien Cyril Gaudemer qui emporte la médaille d’or sur O Uchi Gari. Il ne manque pas de rendre hommage à son adversaire : à 52 ans, David Chevalier, est médaillé d’argent et sera le combattant le plus âgé de sa catégorie dans la ranking list mondiale !

Le professeur d’EPS Jérémie Picard remporte ce combat sur Uchi-mata – Photo Mike Leyral

La Néo-Zélandaise Sydnee Andrews tente un Tai-otoshi sur Rauhiti Vernaudon – Photo : Mike Leyral

Chez les +100kg, le Fidjien Tevita Takayawa a battu deux fois l’Australien Jakob Edwards – Photo : Mike Leyral

Jérémy Picard a dominé la catégorie des lourds sans être inquiété – Photo : Mike Leyral

Un podium 100% local chez les -90kg avec la victoire du favori Cyril Gaudemer face au doyen David Chevalier – Photo : Mike Leyral

L’autre podium 100% local du Tahiti Oceania Open 2022 les plus de 100kg – Photo Mike Leyral

Autre combat très attendu, celui de la Polynésienne Rauhiti Vernaudon, au palmarès national déjà bien fourni. Malgré une domination à la garde, elle ne parvient pas à l’emporter dans le temps réglementaire, et finit par souffrir physiquement face à la jeune Sydnee Andrews. La Néo-zélandaise l’emporte au golden score sur Harai-goshi. Une immense déception pour la jeune prof du dojo de Punaauia qui ambitionnait re remporter la première médaille d’or de la compétition face à une combattante étrangère : « Ca aurait pu être la finalité de la journée, mais bon, c’est le manque de compétition, je n’ai plus fait de compétition de ce niveau-là depuis deux ans, donc ça se comprend » regrettait-elle après son combat.

Chez les moins de 100kg, le duel entre Tevita Takayawa et Jacob Edwards tourne à l’avantage du Fidjien, dont toute la famille brille dans le judo océanien depuis plusieurs générations.

Et c’est enfin le combat des + de 100 kg, avec l’archi-favori Jérémy Picard, ancien vainqueur des Jeux, qui revient au judo à 32 ans. Expéditif comme en matinée, le prof d’EPS du collège Tipaerui, aussi à l’aise sur un tatami que dans une mêlée de rugby avec le RC Pirae, s’impose face à Samasona Tevaearai, cette fois sur un étranglement au sol. « Il faut savoir que je suis blessé, j’ai une paralysie dans le dos, j’ai un muscle en moins donc je ne suis pas à 100%, donc là c’est un retour pour moi : j’avais arrêté, je m’étais mis un peu au rugby, avec Pirae on enchaîne, c’est bien aussi ; ça me fait plaisir de revenir au judo : mon objectif c’est de faire les Jeux en 2023 et pourquoi pas revenir pour 2027 ici à Tahiti, ça me ferait vraiment plaisir »

Le vétéran David Chevalier gagne un combat sur Okuri ashi barai – Photo : Mike Leyral

A 32 ans, Jérémy Picard se tourne déjà vers les prochains Jeux du Pacifique – Photo : Mike Leyral

Tentative de Morote seoi nage sur une judokate fidjienne, Shanice Takayawa – Photo Mike Leyral

Uchi-mata – Photo Mike Leyral

Le professeur de judo de Tefana, Nicolas Tivant, emporte son combat par ippon grâce à cette immobilisation – Photo Mike Leyral

Deux jeunes judokates polynésiennes se mesurent au sol sous l’oeil de l’arbitre Tehiva Guillon

Un Uchi-mata tout en extension – Photo Mike Leyral

Ne-wasa – Photo Mike Leyral

Carla Nzossi Elecka glane aussi une médaille d’argent chez les -70 kg face à la redoutable Kiwie Haylee Gaward. Au final, l’hymne polynésien n’a retenti que deux fois, mais le judo local est dans une bonne dynamique : les plus jeunes judokas ont engrangé de l’expérience… et de la confiance avant les Jeux.

Le Tahiti Oceania Open devrait désormais se disputer tous les ans, avec toujours plus d’internationaux en quête de points pour les Jeux Olympiques. Mais même face à eux, nos judokas l’ont démontré : ils ne sont pas là pour jouer les faire-valoir.

Les résultats des finales de la deuxième journée du Tahiti Oceania Open :

Chez les dames

-70kg : Haylee Gatward (NZ) bat Carla Nzossi Elecka (Polynésie)

+78kg : Sydney Andrews (NZ) bat Rauhiti Vernaudon (Polynésie)

Chez les hommes

-81kg : Maarten De Ridder (NZ) bat Nicolas Tivant (Polynésie)

-90kg : Cyril Gaudemer (Polynésie) bat David Chevalier (Polynésie)

-100kg : Tevita Takayamwa (Fidji) bat Jacok Edwards (Australie)

+100kg : Jérémy Picard (Polynésie) bat Samasona Tavaearai (Polynésie)