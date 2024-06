Surf aérien : Kiara Goold remporte la Stab High competition dans sa catégorie

La toute jeune surfeuse professionnelle Kiara Goold, 13 ans, a participé à la Stab High competition les 22 et 23 juin au Japan Shizunami Stadium.

Celle qui dompte les vagues depuis ses 4 ans a terminé le week-end sur la plus haute marche du podium. Elle finit première de sa catégorie « ladybirds » (filles de 15 ans et moins).

“J’ai toujours rêvé de faire cette compétition depuis l’âge de 9 ans et enfin de pouvoir la faire et en plus la gagner est un rêve devenu réalité, a réagi la surfeuse. Des propos rapportés par sa famille. Cette compétition a été remportée dans le passé par Sierra Kerr et Erin Brooks qui mène la charge chez les jeunes filles. J’éprouve un sentiment incroyable de faire partie des meilleurs aerialist du monde. J’aimerais dédier ces 2 victoires à mes grands-parents et arrière-grands-parents qui m’aident à payer mes déplacements pour faire les compétitions à l’étranger. Et aussi à tous les parents qui aident leurs enfants à réaliser leur rêve. Ils font tellement de sacrifices pour nous. À tous les enfants tout est possible même si on vient d’une petite île.”

– PUBLICITE –

La Stab High n’est pas une compétition classique. Organisée pour la première fois en 201, elle se déroule dans une piscine à vague. Les participants étaient jugés sur leurs figures aériennes. « Nous avons senti qu’il y avait un besoin de célébrer une autre facette de la culture du surf », expliquent les organisateurs sur leur site internet.