Surf : Aelan et Kauli Vaast remportent la Biarritz Quiksilver Maïder Arostéguy

Troisième de sa demi-finale, Kauli Vaast a réussi à récolter les points nécessaires pour doubler Jorgann Couzinet. Le surfeur du fenua a affronté en finale Open Thomas Debierre. Sur une longue gauche, Kauli a récolté un score de 8,17 pts.

Quelques minutes avant la victoire de Kauli, sa soeur Aelan s’imposait elle aussi lors de la finale dames face à Hina Conradi.

La Biarritz Quiksilver Maider Arostéguy est l’une des plus anciennes compétitions de surf du continent et accueille chaque année des participants venus de toute l’Europe et des Outre-mer.

LES RÉSULTATS

Open dames

1. Aelan Vaast 13.17 pts

2. Hina Conradi 13.14 pts

3. Maelys Jouault 10.97 pts

4. Marion Philippe 9.2 pts

Open messieurs

1. Kauli Vaast 14.17 pts

2. Thomas Debierre 12.77 pts

3. Joan Duru 12.5 pts

4. Kepa Housset-Ezponda 7.13 pts

Juniors filles

1. Zoé Jaeckin 11.34 pts

2. Lise Quenaon 6.83 pts

3. Sarah Leicega 6.53 pts

4. Anais Blanchard 6.23 pts

Juniors

1. Celyan Denis 15.5 pts

2. Tim Ehrhard 12.17 pts

3. Keoni Van Der Bij 8.26 pts

4. Tom Bahuon 6.5 pts

Cadettes

1. Clara Hirigoyen 10.17 pts

2. Clémence Schorsch 8.73 pts

3. Malia Dupouy 6 pts

4. Philippine Barriere 3.06 pts

Cadets

1. Jay Phipps 14.16 pts

2. Enoha Le Pieres 11.94 pts

3. Inigo Madina 7.26 pts

4. Axel Dominguez 6.33 pts

Minimes filles

1. Charlie Leguay 7.1 pts

2. Niaia Monte 6.8 pts

3. Irina Ivanova 5.63 pts

4. Lily Hirigoyen 4.17 pts

Minimes

1. Alvaro Casanova Del Cerro 16.16 pts

2. Ethan Fernandez 12.47 pts

3. Hugo Flori 11.37 pts

4. Malone Vieuge 6.04 pts