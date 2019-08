Steeve Teihotaata de nouveau sacré Super Aito

Dans la dernière heure de course, le combat a été rude entre Sly Ly Sao, Ami Damas et le champion en titre Steeve Teihotaata. Sur le plan d’eau et derrière leurs écrans, les spectateurs sont restés en haleine jusqu’au bout. Un tel combat est rare dans cette course.

Sly Ly Sao a surpris par sa ténacité. Il a combattu durant un long moment pour la première place. Crédit Tahiti Nui Télévision

Si Ami Damas semblait avoir le dessus, Steeve Teihotaata n’a rien lâché. Profitant de quelques vagues pour surfer, le Super aito a creusé l’écart avec ses concurrents.

Dans les derniers instants, Sly Ly Sao est revenu titiller le champion Steeve. Mais sans succès. Steeve Teihotaata remporte pour la seconde année consécutive cette course mythique. “C’est la plus belle course de ma vie”, a déclaré le champion au micro de Tahiti Nui télévision à l’arrivée.

Le gagnant du Te Aito Kévin Céran Jérusalémy est arrivé 6e de ce Super aito.

Chez les vétérans, c’est Patete Roopinia qui remporte la course. Le classement :

Revivez la course ici :