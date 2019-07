Te Aito : Kévin Céran-Jérusalémy remporte la course Aito tane

Dernière course de l’édition 2019 de ce Te Aito, la Aito Tane Open, une course de 28 km. Ce samedi après-midi, c’est Kévin Céran-Jérusalémy qui s’est imposé. Il succède à Steeve Teihotaata, vainqueur l’année dernière sur la même course.

Manutea Millon a créé la surprise en arrivant 2e de cette course.

Le classement

Revivez la course

Te Aito 2019 – Aito Tane 🔴 #LiveTNTV de la Te Aito. Course Aito Tane Posted by TNTV Tahiti Nui Télévision on Saturday, July 20, 2019

