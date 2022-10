Squash : Brice Nicolas remporte le tournoi international de Punaauia

Les spécialistes sont unanimes, le jeu est de qualité. De quoi régaler les adeptes de ce sport intense qui combine réflexe, vitesse et cardio. Les trois métropolitains Baptiste Bouin, Brice Nicolas et Macéo Levy ainsi que l’Australien Tyas Williams se rencontrent en demi-finale. “On a eu, comme tout le monde en période de Covid, deux années d’arrêt. Là, on reprend, avec des jeunes en centre de formation, parce que les joueurs pro qui sont sur des tournois professionnels ne pouvaient pas se libérer. Ils avaient deux ans à rattraper au niveau financier. L’opération, c’est de remettre ce tournoi dans le circuit et arriver à avoir des joueurs pro dans les prochaines éditions” indique Patrick Morelle, président de la fédération tahitienne de squash.

Dans le premier match Baptiste Bouin classé 12ème français, bat l’Australien 3 jeux à 0. “Il est jeune et assez costaud, il tape vraiment fort dans la balle. Quelques fois, je me suis retrouvé dépassé, mais on va dire que j’ai contrôlé le match. J’ai gagné 11-4, 11-7, 11-4. J’ai fait le job, on verra en finale, mes deux amis sont en train de batailler” confie Baptiste Bouinn, vainqueur de la demi-finale.



Deux amis qui ont offert du beau spectacle dans la deuxième demi-finale. Brice Nicolas s’impose lui aussi trois jeux à 0 face à Macéo Levy : “On a l’habitude de se jouer, on se connaît assez bien. On a essayé de jouer sérieusement pour montrer au public notre niveau. Pour ma part, j’ai fait un très bon match, ça a été un plaisir de jouer cette demi avec Macéo”.

Plus tard en finale face à Baptiste Bouin, Brice Nicolas remportera le tournoi.

L’événement a permis aux joueurs locaux de parfaire leur préparation pour les jeux du Pacifique de 2027, où le squash devrait avoir sa place.