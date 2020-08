Reef Vahine Cup 2020 : c’est parti !

Trois jours de compétition sont nécessaires pour départager les 50 participantes. Plusieurs catégories sont en lice cette année, allant des Benjamines de 7 ans à celle des Kahuna, les vétérans dames.

« Il y a 10 catégories, et en fait, le but, c’est de rassembler le plus de surfeuses. Donc on ouvre tous les niveaux, il y a même une catégorie amatrices, il y a les masters aussi en plus cette année. On a rajouté les cadettes… » explique Doumé Guerin, du comité organisateur Reef Vahine Cup.

« C’était bien, j’ai eu de grosses vagues » nous dit Miliani Simon, surfeuse en catégorie Benjamine. « Le surf, ce n’est pas seulement un sport, c’est comme une famille, donc on ne vient pas surfer que pour pratiquer le sport, mais pour nous, pour cette joie » confie Kelly You Sin Ah Cho, surfeuse en catégorie Benjamine.

Le succès est au rendez-vous. « C’est un record cette année, on a près de 50 inscrites, cela n’a jamais été autant ! » se réjouit Doumé Guerin.

« Cette année, j’ai l’honneur d’être l’ambassadrice de cette compétition dédiée aux femmes et aux filles. C’est vraiment bien de voir beaucoup de femme dans le line-up. Cela montre que les femmes et filles ont aussi leur place » déclare la surfeuse Vahine Fierro. « La plupart du temps, ce sont des hommes, des garçons, donc là ça m’a fait plaisir de voir autant de filles au line-up, et c’est assez motivant de voir que les filles veulent surfer » ajoute la surfeuse Heimiti Fierro.

Covid-19 oblige, la compétition est placée sous le signe des mesures sanitaires. Un seau avec de l’eau et une solution désinfectante est à disposition des surfeuses pour qu’elles puissent désinfecter leurs lycras à chaque fois qu’elles se le passent.

Les sœurs Fierro ont tenu à faire partie de la fête, Heimiti et Vahine ne sont pas là pour faire de la figuration. « Que la meilleure gagne ! » annonce Vahine Fierro.

La compétition se poursuivra jusqu’à dimanche 2 août, jour des finales.