Papenoo : Belles vagues à l’Embouchure pour la reprise de la saison de surf

La houle Nord a délivré des conditions idéales sur le spot de l’Embouchure, ce samedi à Papenoo, théâtre de la première étape du Tahiti Open Tour, championnat local de sports de glisse. Dans un vent offshore le matin, la compétition s’est ouverte par des séries éliminatoires de 3 à 4 riders, selon de nombreux d’inscrits. Seuls les deux premiers de chaque série sont retenus pour le round suivant.

Chaque rider, comme à l’accoutumée, mise sur une sélection de vague optimale. Les conditions leur en offert une petite dizaine en moyenne, à chaque série.

Dans un tableau féminin assez fourni, Vahine Fierro s’est mise en jambe, démontrant sa suprématie avec une première place dans sa série. « Je surfe contre des plus petites, une génération un peu plus jeune. Je suis contente de les pousser, et de pouvoir les aider à sortir de leur zone de confort, sourit-elle. Je me mets en route pour cette année » .

Les 4 meilleurs des catégories de moins de 18 ans sont retenus pour les séries open face aux adultes, y compris dans les séries hommes. « L’objectif est de passer la seconde série homme, poursuit Vahine. C’est bien de pouvoir me challenger contre les Tahitiens ! » .

Du côté de la fédération tahitienne de surf, le président Max Wasna a une année 2024 chargée. Outre les rendez-vous annuels comme la Rairoa Horue en février, et la Tahiti Pro avancée en mai, l’accent sera sans surprise mis sur l’épreuve de surf des jeux olympiques, en juillet. Le double Champion du monde de surf ISA, Hira Teriinatoofa, a été désigné pour être, à Tahiti, le capitaine des relais collectifs de la flamme olympique.