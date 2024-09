Makatea vertical adventure : plus de 150 grimpeurs attendus sur l’île

Les falaises de Makatea comme décor et des vestiges historiques en toile de fond. C’est ce qui attend les participants de la troisième édition de la Makatea Vertical adventure. Depuis un mois et demi, les organisateurs préparent l’évènement pour accueillir cette année environ 160 participants.

Jean-Charles Lansun est devenu un amoureux de l’île, autrefois réputée pour son phosphate, et de son potentiel pour la grimpe, depuis le premier évènement organisé en 2019. « Ça avait été un peu l’édition test. Il a fallu tout mettre en place. La deuxième édition était l’aboutissement de cette première expérience. Là, la troisième, c’est tout cool », dit-il.

Visiteurs et grimpeurs gagneront l’île à bord du Tahiti nui. Les bagages, les VTT, le matériel de camping, mais aussi des véhicules seront transportés dans des containers, jusqu’au quai de Makatea. Une logistique bien rodée. Le départ est prévu ce dimanche soir. En quelques années, la Makatea vertical adventure est devenue le rendez-vous de l’escalade au fenua.

Les falaises de Makatea sont un formidable terrain de jeux pour les grimpeurs. (Crédit: TNTV)

« 2019 a été un peu la première expérience pour l’accueil sur l’île et pour les activités. Il y a eu les 2 années de covid et, malheureusement, on a dû arrêter. L’année dernière, on a eu la possibilité de réitérer l’expérience. Cette année confirme la place de la Makatea vertical adventure dans les grands évènements de Polynésie », se félicite Heitapu Mai, le président de l’association Makatea Escalade.

Durant une semaine, les participants vont vivre au rythme de cet évènement à la fois sportif et touristique. Et le spectacle est grandiose. Pour assurer la sécurité, des spécialistes de la grimpe seront également présents, comme Ulysse Lesbros.

L’île conserve des vestiges industriels de la période d’exploitation du phosphate. (Crédit: TNTV)

« Je suis aussi passionné d’escalade et je suis guide de randonnées (…) C’est vraiment un plaisir d’aller là-bas pour aider en tant que secouriste, mais aussi profiter », sourit celui-ci.

Avec son histoire intimement liée à l’extraction du phosphate, ses parois de calcaire et ses grottes, Makatea l’isolée s’apprête à devenir une nouvelle fois un terrain de jeu et de découverte unique en son genre. Une destination rêvée pour les adeptes d’un tourisme écoresponsable.