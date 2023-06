Makatea vertical adventure : J-1 avant le grand départ

Fruits, glacières ou encore bicyclettes et même pirogues traditionnelles. Le départ pour les Tuamotu approche à grand pas. En plus du staff, des équipes de la sécurité et des médecins, la centaine de participants à la Makatea Vertical Adventure prend le large dimanche soir à bord du Tahiti Nui. C’est le cas de Maruhiti, qui s’apprête à découvrir les trésors de l’île au phosphate en famille : « J’y vais par curiosité et mon voisin y va aussi. (…) J’aime bien l’escalade. J’en fais pas beaucoup mais j’aime bien aussi, du coup ça m’a trotté un peu dans la tête. Et puis c’est l’occasion de partir en famille aussi, avec ma femme et mon fils. »

« Lors de la première édition édition, on a voulu mettre un accent sur l’activité en faisait venir des grimpeurs professionnels de différents points de la planète. Cette année, on a plutôt voulu mettre l’accent sur nos taata tahiti et nos résidents locaux, explique Heitapu Mai, président de l’association Makatea escalade. Donc aujourd’hui, on a sur notre liste ceux de Tahiti, Moorea, Raiatea, Nukutepipi et de Bora Bora aussi. Donc pour nous c’est quand même une réussite parce que l’idée c’était de donner l’opportunité à tous ceux qui veulent visiter Makatea, de venir cette semaine. »

La tenue d’un tel évènement demande une importante logistique. Les organisateurs se préparent depuis février. Sur place, une trentaine de personnes attend l’arrivée du bateau.

Un projet qui espère bien mettre un coup de projecteur sur Makatea et son potentiel touristique.