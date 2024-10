L’exploit de Tya Zebrowski qui prend la 2ᵉ place des Challenger Series d’Ericeira

Après avoir sorti l’Américaine Kirra Pinkerton en demie, Tya Zebrowski a dû faire face en finale à l’Australienne Sally Fitzgibbons actuellement première au classement du circuit QS Europe.

Un adversaire de taille sur lequel la jeune surfeuse n’est pas parvenue à prendre le dessus. Elle s’est inclinée sur un score de 10,80 contre 13,60.

« Je suis déçue de ne pas avoir gagné cette compétition, mais c’était mon premier Challenger Series » a déclaré Tya Zebrowski, selon la Fédération Française de Surf.

– PUBLICITE –

« Je n’étais pas vraiment dans le rythme dans cette série. Je suis contente d’avoir atteint la finale et je suis fière de ce que j’ai fait. Ce fut un honneur de surfer avec les meilleures au monde et ça me donne de l’appétit pour les prochaines compétitions », a ajouté l’adolescente.

En terminant 2e des Challenger Series d’Ericeira, sa première et seule compétition du circuit CS, Tya Zebrowski prend la 24e place du classement général. Vahine Fierro, elle, pointe en 6e position et a donc grand espoir de pouvoir intégrer le circuit mondial (CT) à l’issue de la saison.

La prochaine épreuve des Challenger Series se déroulera à Saquerama, au Brésil.