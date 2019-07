Le Te Aito revient du 19 au 21 juillet

L’incontournable course Te Aito revient du 19 au 21 juillet à la pointe Vénus. Comme chaque année, elle attire de plus en plus de rameurs. Des locaux, mais aussi des étrangers qui font le déplacement depuis la Nouvelle-Zélande, l’île de Pâques, la Nouvelle-Calédonie, et même de Singapour.

“Au départ, ce n’était pas prévu, mais vu l’intéressement des gens à l’international, nous avons été vers eux, explique Charley Maitere, qui organise ces compétitions depuis 1988. Mais si on veut un développement, il faut sortir de notre pays. Nous avons commencé avec la Nouvelle-Zélande il y a onze ans. On cherche des contacts sérieux à l’étranger. Sur l’Asie nous sommes en train de discuter et sur la Californie également.”

Si plus de 300 rameurs sont pour le moment attendus pour cette 32e édition, le public sera d’autant plus nombreux. Un dispositif sera donc mis en place pour la bonne circulation aux alentours de la pointe Vénus.

“La mairie de Mahina a accepté l’idée de laisser un côté de la route pour se garer, poursuit Charley Maitere. Mais on va demander à la population de respecter. En venant sur la pointe Vénus, c’est sur le côté gauche qu’il va falloir stationner, en respectant bien sûr les entrées des propriétés. La mairie mettra également des parkings à disposition dans le secteur.”

Concernant les courses en elles-mêmes, celles des jeunes (U10, U12, U14, U16 et U19) auront lieu le vendredi 19 juillet ; et les trois courses phares (Master Tane, Aito Vahine et Aito Tane) se tiendront le samedi 20 juillet. L’annonce des participants au Super Aito se fera le dimanche 21 juillet.

Les retardataires ont jusqu’au vendredi 12 juillet pour s’inscrire.

Programme



Vendredi 19 juillet – courses des Aito Tama (U10, U12 et U14) et Taurea (U16 et U19)

7h30 : ouverture de la fan zone

8h30 : départ des U10 (3 km)

9h : départ des U12 (6 km)

9h45 : départ des U14 (9 km)

11h30 : remise des prix Aito Tama

13h : départ des garçons U16 et U19

13h05 : départ des filles U16 et U19

16h : remise des prix Aito Taurea



Samedi 20 juillet – courses des Aito Vahine et Tane

7h30 : ouverture de la fan zone

8h30 : départ des Master Tane (14 km)

8h45 : départ des Aito Vahine (14 km) toutes catégories confondues

13h : départ des Aito Tane en open (28 km)

16h30 : remise des prix Aito Vahine et Tane