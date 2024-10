Le championnat éducatif de muay thaï fait des étincelles

Jeux de mains… et de pieds-poings, ce samedi dans une salle Louis Babo Aitamai aux allures de kermesse avec ses structures gonflables entourant un ring. Celui-ci a été réservé aux jeunes combattants âgés de 7 à 13 ans, à l’occasion du championnat éducatif de Muay Thaï, organisé par le Top Fight Boxing Club Tahiti.

Ici, pas de coups à la tête autorisés. Seuls les coups au plastron comptent, pour éviter que les enfants ne se fassent mal. « Il y a aussi une différence sur les saisies, on n’a pas le droit de porter la jambe, on n’a pas le droit de saisir à la tête, saisir sur les épaules, précise la Présidente du Top Fight Boxing Club Tahiti Poehere Marchioro. Et bien sûr, les coups doivent être légers, pour ne pas se blesser » .

Une manière plus ludique de faire ses premiers pas en compétition, selon elle. Surtout que dans l’imaginaire des pratiquants, la ceinture est un symbole puissant. « C’est vrai que depuis deux ans maintenant à peu près, il y a eu un pic énorme de pratiquants en boxe thaï chez les enfants. Parce que de base, les championnats sont réservés aux plus grands. À partir de 18 ans, on peut commencer à avoir des ceintures » .

Le jeune Ariimana a fait trois rounds d’une minute. Et malgré son inexpérience, il est déjà capable d’analyser ses adversaires. « Au premier, j’ai essayé d’économiser mon énergie pour pouvoir voir ses tactiques. Est-ce qu’il est gauche ou droitier ? De quel pied il est le plus fort ? Quand je suis monté, j’avais un peu le trac, mais quand j’étais sur le ring, j’étais à l’aise » , assure-t-il.

Ariimana a remporté son combat (Crédit Photo : TNTV)

Comme Ariimana, Lélia a fait ses premiers pas sur le ring. « J’ai essayé de me concentrer sur le combat pour le déconcentrer, essayer de bouger plus. J’ai donné plus de coups de pied que de coups de poing » , observe-t-elle. Stratégie payante, puisqu’elle l’emporte face à son adversaire du jour.

Un nouveau gala sera organisé par le club Top Fight le 2 novembre. Mais cette fois-ci, les petits devront partager le ring avec les grands.