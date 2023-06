Boxe thaï : une carte complètement remaniée pour la soirée «Superfight»

Plus d’une dizaine de combats amateurs étaient attendus sur le ring de la Fautaua, samedi soir, à l’occasion de la soirée « Superfight » en boxe thaïlandaise. Mais l’affiche a finalement été complètement remaniée en raison du désistement de plusieurs combattants. Pour la fédération Polynésienne, la nouvelle génération brûle les étapes.

« Ils disent ‘je fais un sport, il faut me payer’. Or, pour se lancer en professionnel, il faut beaucoup de bagage dans la catégorie inférieur, indique le Président de la fédération polynésienne de boxe thaïlandaise et disciplines associées Roland Darrouzes. On va en venir aux combats professionnels, c’est une autre dimension. Ce sont des combats où il n’y a aucune précision.

Douze combats light contact ont donc rythmé soirée. Des rencontres où l’aspect technique est privilégié, et le KO interdit.

En tête d’affiche, le premier combat amateur, en poids lourds, a opposé James West à Puniavai Ellacott. Ce dernier, sociétaire du Tamarii muay thai, a utilisé son allonge dès le premier round pour mettre la pression sur son adversaire. Malgré sa fougue, le jeune combattant n’a pas réussi à concrétiser cet avantage et s’est blessé à l’œil, causant sa défaite par arrêt de l’arbitre. Chez les super-lourds, Enoha Tauraa s’est imposé face à Solutore Tokoragi par décision des juges.

Les représentants des îles sous-le vent n’ont pas pu faire le déplacement. Fin juillet, la Team bonzaï organise sa soirée à Bora-Bora et espère que les clubs de Tahiti répondront en nombre à l’invitation.