L’AS Pirae sortie de la Coupe de France de football

L’aventure s’arrête là pour les joueurs de l’AS Pirae qui se sont inclinés sur la plus faible des marques. Un unique but inscrit par leurs opposants du jour, en première mi-temps. Retard qu’ils ne sont pas parvenus à combler.

« Ils ont bien fait tourner le ballon, mais je pense qu’on était bien en bloc. On a marqué en première mi-temps et cela nous a permis de rester en bloc. On réussit à bien défendre et le résultat est positif », a déclaré l’un des joueurs cadres du FC St-Méziéry, Damien Karl, sur la page Facebook du club métropolitain.

C’est donc la déception pour les joueurs de Pirae, d’autant qu’une victoire leur aurait permis d’affronter au tour suivant le célèbre club de l’AJ Auxerre (aujourd’hui en ligue 2), et ce, dans leur fief du Stade Pater.