Kim Tran, une experte des arts martiaux chinois au fenua

Une séance de Qi Gong en pleine nature. Il n’y a rien de mieux pour réguler les énergies en effectuant des gestes amples. Parmi les différentes disciplines qu’elle pratique, Kim Tran a aujourd’hui opté pour le Qi Gong des cinq éléments : le bois, la terre, le feu, l’eau et le métal. Un enchaînement de techniques, accessibles à tous, qu’elle décortique geste par geste.

« On va simplement aller chercher l’énergie de la terre. On va la sortir. On forme un bourgeon. Comme pour une fleur. Puis on va capter l’énergie du ciel et on va s’ouvrir, éclore. Chaque élément à ses fonctions spécifiques. J’ai fait quelques petits raccourcis pour que les élèves comprennent un peu les principes de chaque élément », explique Kim.

Celle-ci pratique les arts martiaux depuis 38 ans. Après avoir obtenu plusieurs titres internationaux de Wushu, Kim a décidé de s’orienter vers le Thai Chi et le Qi Gong, des disciplines prisées dans la médecine traditionnelle chinoise.

– PUBLICITE –

« Le Qi Gong que je pratique est un Qi Gong de bien-être, de santé. Mais il existe aussi du Qi Gong médical. Je ne rentre pas trop dedans. En France, beaucoup de gens sont surtout centrés sur le bien-être et la santé. C’est avant tout faire circuler l’énergie, entretenir son énergie vitale que l’on a acquise depuis la naissance. Ce qui est bien, ici, c’est qu’on est entouré de verdure. Donc c’est très propice à la pratique », souligne-t-elle.

Pratiquants confirmés comme novices ont pu apprécier les subtilités de cette nouvelle forme de Qi Qong. Ils pourront encore profiter de ce mini-stage à ciel ouvert durant trois jours.