Les premiers championnats de Polynésie de MMA tiennent leurs promesses

Une balayette puis une minute de ground & pound : le champion de judo Maël Suberbie-Cousy n’a pas souhaité s’éterniser pour remporter son combat chez les Juniors en moins de 61 kg, face à Keanu Sangue. Et Matanui Poroi a été encore plus rapide : en Juniors de moins de 65,8 kg, il cueille Vaihau Amaru d’un crochet du gauche à la tempe ; l’arbitre arrête le combat à la 24ème seconde, ce qui constitue sans doute le record du combat de MMA le plus rapide en Polynésie.

Dans les autres catégories, les victoires auront mis plus de temps à se dessiner. On retiendra celle de Teiki Nauta en moins de 120 kg, dont la furie dans la cage rappelle un certain Mike Tyson. Chez les plus lourds, Loïc Tautu a profité d’un coup de pied retourné manqué de Tuki Reid pour le projeter au sol, avec un puissant plaquage de rugbymen. Ultra-polyvalent, Loïc Tautu sera opposé en finale au puissant boxeur Amoroa Atiu, qui s’est défait de Maui Teriinohorai. Tautu contre Atiu, ce sera assurément l’un des chocs des finales, ce samedi soir à 18 heures dans la salle de la Fautaua et en direct sur la page Facebook de TNTV.

Onze combats sont attendus, pour décerner les tout premiers titres de champions de Polynésie.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

LES RÉSULTATS COMPLETS DES DEMI-FINALES :

Junior -61,2 kg : Maël SUBERBIE-COUSY vainqueur face à Keanu SANGUE

Junior – 65,8 kg : Matanui POROI l’emporte face à Vaihau AMARU

Junior – 93 kg : Peva TEAUROA l’emporte face à Havini ATIU

Senior -83kg : Torea JUBELY l’emporte face à Tamatea MAIROTO et Tapuarii GOODING l’emporte face à Kamalei HELME

Senior -93kg : Ranitea KAINUKU l’emporte face à Tutearii TEHEIPUARII et Raimana TUNOA l’emporte face à Terii NUIFAU

Senior -120,2 kg : Teiki NAUTA l’emporte face à Parauarii PUTU

Senior +120,2 kg : Loïc TAUTU l’emporte face à Tuki REID et Amoroa ATIU l’emporte face à Maui TERIINOHORAI