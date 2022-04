Judo : la championne Asmaa Niang en Polynésie

À 39 ans, Asmaa Niang a un parcours peu commun et abouti. C’est à 20 ans qu’elle commence le judo. Rapidement, elle devient quintuple championne d’Afrique de judo. Elle a même connu deux fois l’expérience des Jeux olympiques. Asmaa profite de son passage en Polynésie pour coacher l’équipe de la Faataua. “Je suis olympienne sur les Jeux olympiques de Rio et de Tokyo. Vu mon âge, j’ai vraiment envie de partager mon savoir, mon expérience avec les athlètes qui vont peut-être devenir champions plus tard.”

Au-delà de la préparation physique, Asma Niang propose des clefs pour la préparation mentale. Car les deux vont nécessairement de paire. “Je ne suis pas là à leur dire qu’il faut faire ça et ça. J’ai un parcours atypique. J’ai réalisé on va dire l’impossible avec un parcours atypique. C’est pour leur dire que tout est possible dans la vie, qu’on peut partir sur le tard. J’ai commencé le judo à 20 ans et j’ai eu une carrière formidable et je continue encore. C’est dire je n’ai rien de plus que vous et vous pouvez faire la même chose que moi.”

La judokate se prépare également pour les prochains championnats d’Afrique et envisage les Jeux olympiques 2024.