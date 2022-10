Judo : 19 médailles pour les tahitiens à la Rainier Cup de Seattle

L’équipe tahitienne de judo a frappé fort ce week-end sur la scène internationale. Elle décroche 19 breloques dont 7 en or, 9 en argent et 3 en bronze lors de la Rainier Cup Judo Championships, une compétition qui a rassemblé 482 athlètes à Seattle. Tahiti prend la deuxième place au classement des académies.

Pendant deux semaines, les 16 combattants de la sélection polynésienne de judo sont en tournée américaine. Actuellement au Canada, l’effectif tahitien est composé principalement de jeunes, qui pour la plupart représenteront le fenua aux jeux du Pacifique des Salomon aux mois de novembre et décembre 2023.

“L’enjeu de cette tournée est de confronter nos Polynésiens, confie Franck Bellard, directeur technique de la fédération polynésienne de Judo. Et avec ce tournoi de 485 compétiteurs engagés, venus des Etats-Unis, du Canada, d’Egypte ou encore du Japon, on a vu des choses très intéressantes. Les combats étaient très disputés et nos représentants se sont livrés jusqu’au bout. On a récolté une belle moisson de médailles mais surtout ce qui nous intéresse c’est le comportement que nos Polynésiens ont montré sur les tapis : une équipe soudée“.

L’équipe prend ses marques à Vancouver, en attendant une nouvelle compétition ce week-end. Jérémy Picard, qui représente les lourds, rejoindra l’équipe cette semaine.

RÉSULTATS



7 médailles d’or :



U14 : Ambre Popoff, Imihia Teumere +140 & Manoarii Plichart



U17 : Haukea Vitielli, Kerian Vasapolli et Tom Gustin



Sénior : Teramatuatini Bopp



9 médailles d’argent :



U14 : Lola Snaider



U17 : Lola Snaider, Imihia Teumere, Manatoa Luciani, Manoarii Plichart et Alexandre Souillard



Seniors : Haukea Vitielli, Kerian Vasapolli et Alexandre Souillard



3 médailles de bronze



U17 : Ambre Popoff



Seniors : Poeiti Golhen et Noa Gustin