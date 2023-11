Jeux du Pacifique : le taekwondo et la force athlétique en or

Après huit ans d’absence, les Tahitiennes n’ont pas loupé le grand retour du taekwondo au programme des Jeux du Pacifique. Kawehi Iorss l’emporte chez les -62kg après sa victoire contre la Fidjienne Lolohea Naitasi, et Rautitea Hiritea Tepea chez les -73kg, victorieuse de la kiribatienne Ketty Ataia. Hinavai Tepea (+73kg) et Tiare Huutua (-49kg) remportent, elles, la médaille d’argent.

La troisième médaille d’or du taekwondo est venue du tournoi par équipes, les Tahitiennes imposant leur domination à Tonga en finale.

Les filles de la force athlétique n’étaient pas en reste non plus. Juliette Bizier (47kg) et Mihiti Manate (52kg) sont allées chercher le titre avec des barres à respectivement 240kg et 235kg. Poetea Guehenneuc s’offre le bronze.

Tahiti compte un total de 111 médailles (33 en or, 37 en argent et 41 en bronze).

