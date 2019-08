Jeux du Pacifique 2019 : le gouvernement fait le bilan

Le but, a souligné le président, est de maintenir au plus haut niveau le sport polynésien. Pour les XVIe Jeux du Pacifique aux Samoa, du 7 au 20 juillet derniers, le total est de cinq médailles de plus par rapport aux Jeux du Pacifique, en 2015, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais avec quatre médailles d’or en moins.

La validation tardive, par les instances sportives régionales, en octobre 2018, de la participation de Tahiti aux Jeux du Pacifique, aux Samoa, n’a certes pas permis une préparation optimale des différentes fédérations. Les conflits de personnes au sein des instances dirigeantes de certaines disciplines, notamment pour le taekwondo et le rugby, ont, aussi, privé plusieurs athlètes d’une participation à ces Jeux. Mais ces faits n’expliquent pas tout et, lors de la réunion, la nécessaire rigueur des entraînements, l’exigence de minimas adéquats et la nécessité, pour les différentes fédérations, de sélectionner des sportifs qui représentent bien l’élite d’une discipline ont ainsi été évoquées.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Force est de constater aussi que le niveau d’autres états et territoires du Pacifique a progressé. Certaines disciplines ont, heureusement pour la délégation de Tahiti, malgré tout tiré leur épingle du jeu et progressé ou confirmé leur position de leader dans le Pacifique.

Les Jeux de cette année aux Samoa sont un appel à mettre les intérêts particuliers de côté et à cheminer collectif, afin de maintenir la place de Tahiti dans le monde sportif régional, tout en continuant à transmettre à la jeunesse polynésienne des valeurs de recherche de la performance, mais également de respect et d’abnégation.