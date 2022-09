Hitimahana : les riders font le show au Monster Energy Wind Festival

Les passionnés de la glisse ont pu apprécier les différentes disciplines proposées par le Monster Energy Wind Festival, dans des conditions parfaites pour les riders.

Avec un vent d’Est atteignant des pointes de 20 nœuds, les ingrédients sont réunis pour offrir du beau spectacle. Les épreuves du matin sont consacrées aux courses autour du motu Martin. Elles mêlent les planches classiques du kite surf et les kitefoils, des planches équipées d’une longue dérive, ainsi que l’épreuve du wingfoil, une variante du kite où l’aile est tenue au bout des bras.

Une sensation de “voler au dessus de l’eau”, explique Léon, compétiteur. “Le foil s’est développé depuis quelques années, complète Antoine Fermon, membre du comité organisateur. Le wingfoil, ça fait à peine trois ans que la discipline existe. C’est très cool, on arrive à bien remonter au vent, on commence à voir le sport évoluer et à voir de nouvelles choses”.

Wingfoil (Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

VAINQUEURS :



HOMMES :

Racewing : Karl Tacito

Wingfoil Freestyle : Tukia Guyot

Kite Big air Freestyle : Raiarii Fadier



FEMMES :

Kite race : Niuhiti Neuffer

Kite Big air Freestyle : Niuhiti Neuffer