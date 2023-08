Heirauarii Salem, un Tiki Toa version 2023

Va-t-il réitérer la belle performance réalisée lors du match d’ouverture, avec 6 buts, contre l’équipe de Tonga ? Heirauarii Salem porte les espoirs du public et de ses coéquipiers à quelques heures de la finale de la coupe d’Océanie des nations de beach soccer. Un engouement qui stimule le jeune homme.

« Le coach l’a dit : ‘il faut prendre du plaisir pour engendrer de la confiance. C’est aussi être humble. Il faut marquer, marquer, marquer. Et élever notre jeu. Ça a très bien fonctionné. On a très bien travaillé collectivement avec les joueurs et le staff », confie le joueur de 25 ans.

Heirauarii Salem n’en est pas à ses débuts au sein de la sélection. Il suit l’équipe depuis 2017, et a participé aux Coupes du monde en Russie, en 2019, puis au Paraguay, en 2021. Au fil du temps, il est devenu l’une des pièces maîtresses de l’équipe.

« Ça devrait être un exemple pour les jeunes », estime d’ailleurs Raimana Li Fung Kuee, le capitaine des Tiki Toa. « Il ne lâche rien et continue de persévérer, de travailler dur. Au final, on voit que ça paye et qu’il fait partie des cadres de l’équipe malgré son jeune âge. Il commence à faire sa place et a gagné en maturité. Il se fait une place de titulaire dans notre effectif. On voit qu’il fait un excellent tournoi. Il faut qu’il continue comme ça. Et nous, les cadres, on doit faire en sorte qu’il continue de progresser », ajoute celui-ci.

« Il a des qualités énormes »

Pour le sélectionneur, le footballeur n’a pas fini de surprendre. « Il a des qualités énormes. Je pense qu’il a encore une grosse marge de progression. Après, c’est le travail, c’est la volonté, la passion. Il est soutenu par ses parents et sa famille. C’est important. Je lui souhaite tout le bonheur dans ce sport », sourit Teva Zaveroni qui dit aussi comprendre que son joueur continue de pratiquer le football à onze : « On n’a pas vraiment un grand championnat de beach soccer. C’est ce qui nous manque si l’on veut vraiment aller chercher ce titre de Champions du monde. Mais je reste confiant. Je suis persuadé que nos jeunes ont les qualités. Il faut surtout bien les encadrer et structurer l’organisation ».

S’ils décrochent, dans quelques heures, leur ticket pour la 22ème Coupe du monde, c’est à Dubaï, au mois de novembre, que les Tiki Toa se mesureront aux plus grandes équipes de la planète.