Hawaiki Nui : la victoire ou rien pour Shell Vaa

Vainqueurs des trois dernières éditions, les rameurs de Fare Ute font figure de grands favoris de l’épreuve. Les protégés de David Tepava n’ont pourtant pas effectué de préparation spécifique. Il s’agissait plutôt de la continuité du travail fourni depuis le début de la saison.

« C’est toujours la même dynamique. Ce n’est pas que Hawaiki Nui, mais toutes les courses de l’année qu’il faut essayer de gagner. C’est la même préparation. On verra », explique coach Tepava qui est aussi le barreur de l’équipe.

Malgré 9 victoires à son palmarès, Shell Vaa a toujours soif de conquêtes. La jeune garde entend bien, comme ses prédécesseurs, inscrire son nom sur les tablettes de la compétition, comme l’explique Keoni Sulpice : « On l’a remportée l’année dernière et c’était ma première fois. La motivation est encore là. C’est ce qui fait notre force. On ne veut pas s’entraîner matin et soir pour, finalement, que notre résultat ne soit pas satisfaisant. C’est beaucoup de sacrifices ».

« Pour arriver à ce niveau-là, il faut aimer ce que tu fais. Quand tu aimes, le reste vient tout seul », renchérit David Tepava.

Pour la 1ʳᵉ étape de la course, mercredi, l’équipage sera composé de Narai Atger, au poste de faahoro, de Ritchy Labeye, en poste 2, de Raihere Tavaearai, le capitaine, de Lister Putu, en poste 4, de Brice Punuataahitua, en poste 5, et, enfin, de David Tapava en tant que barreur.