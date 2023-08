Hawaii : Yoann Schulz et Donovan Dupuy champions du monde de prone paddleboard par équipe

Ils l’ont fait ! Yoann Schulz et Donovan Dupuy, pensionnaires du club Tahitian Paddle de Punaauia, ont remporté le titre de champions du monde de prone paddleboard par équipe, dans la catégorie stock (planches de 12 pieds). Un défi réussi par l’ensemble de la délégation tahitienne puisque Ariihei Kincses et Jason Dupuy se sont classés deuxièmes, à environ 6 minutes derrière les gagnants du jour. En solo, Pierre Lopez termine 3e de cette Molokai2Oahu, ou M2O.

La course de rame en pleine mer organisait là sa 24è édition. Longue de 32 milles de long (près de 60 kilomètres), elle s’étend de la zone de la plage de Kaluakoi, à Molokai, jusqu’à la côte sud d’Oahu, au parc de la plage de Maunalua Bay, en passant par le canal de Ka’iwi.

Dans des conditions favorables, avec un vent Nord Est, une houle relativement clémente, et alors qu’ils avaient effectué la majorité de la course aux côtés leurs collègues, Yoann et Donovan ont toutefois dû mettre un dernier coup d’accélérateur dans le backwash d’Oahu pour s’imposer. « Les conditions étaient biens mais assez techniques, on avait un bon courant de face » , explique Yoann, dont le binôme a bouclé la course en 5h57. « Au micro, ils ont annoncé ‘First and world champions’ et nos noms! C’était une grosse explosion de joie, j’ai sauté à l’eau pour rejoindre Donovan qui a fait l’arrivée. C’était une très bonne ambiance, tout le monde s’est félicité » , raconte-t-il.

(Crédit Photo : Yoann Schulz)

(Crédit Photo : Yoann Schulz)

(Crédit Photo : Yoann Schulz)

(Crédit Photo : Yoann Schulz)

Pour leur première participation, ils ne s’attendaient pas nécessairement à gagner. « Ce n’est pas un sport forcément très connu à Tahiti. On est vraiment partis pour prendre du plaisir à la base, on s’est entraînés entre nous, on est des passionnés » . Ils devancent ainsi plus de 30 binômes internationaux.

Les aitos vont rester encore quelques jours du côté de Hawaii pour savourer leur victoire. « On a fêté ça avec la team, là on va se balader sur le Northshore et se faire plaisir, entre du surf et quelques downwinds » , conclut Yoann, dont le prochain objectif est le Super Aito en prone.

Yoann et Donovan se retrouveront également avec le team Tahitian Paddle pour préparer la prochaine Hawaiki Nui Va’a, du 1er au 4 novembre 2023.