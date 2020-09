Hanivai Doom, championne de motocross à 11 ans

Cela fait déjà 4 ans que Hanivai fait du motocross : « J’ai commencé à l’âge de 7 ans » confie la jeune fille, « mon père faisait déjà du motocross, j’ai eu envie de tester, et puis voilà. (…) Il m’aide beaucoup, c’est lui qui m’a appris à faire du motocross, il m’a appris les bonnes positions à 7 ans sur ma première moto, il m’a appris à sauter, à bien freiner… ».

« J’aime bien sauter haut, j’aime bien aussi dans les virages quand ça drifte un peu, que ça glisse, et j’aime bien la vitesse » nous dit Hanivai qui admet avoir peur parfois : « quand je saute et quand j’atterris en catastrophe, cela me fait peur, et quand je tombe et que je me blesse, (…) ou que je prends un mauvais départ« . Et Hanivai est une battante qui a l’esprit de compétition : « J’aime me battre avec les garçons pour gagner ».