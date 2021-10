Football – L’AS Pirae décroche le trophée des champions

Samedi après-midi, les tribunes vides de Pater n’ont pas empêché les protégés de Naea Bennett de soulever le premier trophée de la saison. En l’emportant 5 buts à 3 sur Venus à l’occasion du traditionnel trophée des champions, l’AS Pirae vient d’envoyer un message limpide à ses principaux concurrents. À deux semaines de la reprise officielle du championnat et face à son rival de la commune de Mahina, les coéquipiers d’Alvin Tehau ont prouvé qu’ils étaient déjà bien en jambe.

“On a travaillé tous ensemble : le devant, les attaquants, les milieux, jusqu’à derrière. C’est ce qui a fait notre force, et surtout notre unité. On s’est tous battus. On est super contents de cette victoire” confie le capitaine de l’AS Pirae.

En signant un premier succès avec la manière à l’image du petit bijou de plus de 60 mètres du jeune Tehotu Giton, le tenant du titre décroche donc sans trop forcer son premier trophée de la saison. “Je suis très satisfait, même surpris de la qualité du jeu. On s’est appliqué, c’était un beau match” se réjouit l’entraineur de l’AS Pirae.

Une rencontre pleine de promesse pour Pirae, mais inquiétante pour les hommes de Samuel Garcia à quelques jours de leur déplacement pour la Coupe de France : “C’est un très bon match de préparation. On a eu une belle opposition. Cela va nous permettre de retoucher le sol un peu et de se dire que l’écart est très élevé, parce que ça sera bien au-dessus de ce qu’on a vu ce soir, là-bas, en métropole. Donc si on met pas les bons ingrédients, on risque de rentrer avec des valises” .

Pour rappel, l’AS Venus s’envolera à la fin du mois vers la métropole pour y disputer le 7ème tour de la prestigieuse Coupe aux grandes oreilles. Ce premier test grandeur nature servira-t-il aux hommes du club de la commune de Mahina ? Réponse le 14 novembre prochain.