Football : coup d’envoi du tournoi U15 en honneur à Pascal Vahirua et Denis Pito

L’AS Tefana s’est mobilisée pour la première édition du tournoi international U15 “Pascal Vahirua dédié à Denis Pito”. Jusqu’à vendredi, le club accueille sur le terrain synthétique du stade Louis Ganivet les joueurs de la jeunesse marquisienne de Nuku Hiva, les joueurs alsaciens d’Erstein et les U15 de Canala de Nouvelle-Calédonie. Tous avaient hâte lundi soir de chausser les crampons. “L’essentiel, c’est de participer” se réjouit Paul Nechero, entraîneur des U15 Canala.

“Le tournoi Denis Pito avait déjà été organisé au préalable. Aujourd’hui, l’idée est de mettre à l’honneur deux personnalités emblématiques du club. Pascal, par sa carrière de footballeur professionnel qui est et restera un modèle pour notre jeunesse et Denis Pito qui a été durant plusieurs années impliqué et dévoué à l’AS Tefana déclare Luthy Bohl, vice-président de Tefana football. L’objectif est multiple, au-delà de l’échange sportive à travers les différents niveaux des équipes, il y a cet échange culturel. Les délégations des Marquises et d’Alsace sont hébergées en famille d’accueil. Les jeunes sont en immersion dans ces familles polynésiennes et ils découvrent leur quotidien”.

Ce projet sportif et éducatif est une aubaine pour que les jeunes footballeurs affrontent des nouveaux adversaires. Les rencontres permettent de jauger le niveau de chaque équipe et de voir évoluer les joueurs dans des phases de jeu. “Il faut se confronter à d’autres équipes que l’on a pas l’habitude de voir ici chez nous” indique Pascal Vahirua, entraineur de l’AS Tefana.

Le tournoi s’articule sous forme d’un championnat, les U15 de l’AS Tefana ont ouvert le bal face à la jeunesse marquisienne. Ils ont remporté la première rencontre 3 à 1.

L’AS Canala de Nouvelle-Calédonie (Crédit photo : ville de Faa’a)

L’AS Erstein d’Alsace (Crédit photo : ville de Faa’a)

La jeunesse marquisienne (Crédit photo : ville de Faa’a)

Luthy Bohl de Tefana Football (Crédit photo : ville de Faa’a)

Marc Ploton de la FTF (Crédit photo : ville de Faa’a)

Le ministre Naea Bennett (Crédit photo : ville de Faa’a)

Robert Maker, 1er adjoint au maire de Faa’a (Crédit photo : ville de Faa’a)

L’U15 Tefana (Crédit photo : ville de Faa’a)

Deuxième affiche de la soirée : l’AS Canala s’est inclinée contre l’AS Ertsein, mais peu importe le résultat, les valeurs de partage passent avant la compétition.

La réussite de cette manifestation réside dans une passion commune pour la ballon rond, mis aussi par la volonté de l’AS Tefana de tirer les jeunes joueurs vers le plus haut niveau.

Les prochains matchs se dérouleront mercredi et vendredi, à partir de 16 heures, à Puurai. L’entrée est gratuite.