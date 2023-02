Faible participation de la 25e édition de la course de la Saint Valentin

En couples, faux couples ou entre amis, la course de samedi était avant tout une course amicale.

Si de nombreux évènements organisés le même jour ont perturbé cette 25e édition, 63 équipes de 2 étaient tout de même sont engagées. “En principe on est beaucoup plus que ça, a regretté l’organisateur Guy Ramond. Mais la course a lieu quand même, les récompenses sont là quand même. Tout le monde aura son petit cadeau à l’arrivée. L’objectif c’est surtout d’organiser une après-midi conviviale dans la commune de Arue et de réunir un peu tout le monde.”

Le départ a été donné de la mairie de Arue, direction du rond-point du RIMaP-P où les coureurs ont fait demi-tour à l’entrée.

Chacun est allé à son rythme, les plus entraînés menant la course. Malgré une petite erreur de parcours au rond-point du Rimap, Elodie Touffet et Emmanuel Hutin ont remporté la victoire avec une petite avance. Le duo vainqueur est venu à bout de 4km500 en 16 mn et 42 secondes de course. Lauriane Bisch et Rainui Taerea arrivent 2emes. Amandine Matera et William Kremer referment le podium.

Le rendez-vous est donné l’année prochaine pour la 26e édition.